Путин раскрыл приоритет для российской экономики

Поддержка российских производителей, направляющих продукцию на экспорт, является одним из приоритетов экономики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Глава государства отметил, что России в 2025 году удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9% по сравнению с 2024 годом, передает пресс-служба Кремля.

Никишина проинформировала главу государства о достигнутых результатах, включая динамику поставок за рубеж, и выразила уверенность в дальнейшем развитии этого направления. Путин согласился с такой оценкой.

Так и будет. Это один из наших приоритетов, он в таком качестве остается, конечно, — поддержал Путин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРЭС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири сообщил, что решение о полном запрете экспорта дизтоплива из России пока не принято, но этот вопрос остается на рассмотрении. По его словам, правительство предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом в полном объеме.