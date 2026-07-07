Русскоязычных предупредили о массовой депортации из европейских стран МИД РФ: Прибалтика начала открыто готовиться к массовой депортации русскоязычных

Власти прибалтийских республик готовятся к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая таким образом окончательно решить «русский вопрос», заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах. По его словам, государства делают это совершенно открыто, не скрывая своих намерений, передает РИА Новости.

В дополнение к этому прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос», — заявил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших или принимающих участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту.

До этого сообщалось, что российских релокантов начали задерживать и депортировать из Таиланда из-за попыток обойти визовые правила. Среди оказавшихся в такой ситуации был 18-летний Кирилл. Он направлялся к отцу во Вьетнам с пересадками в Шардже и Бангкоке, однако в аэропорту Суварнабхуми у него изъяли паспорт и поместили в центр временного содержания.