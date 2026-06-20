Российских релокантов массово депортируют из Таиланда

Российских релокантов массово задерживают и депортируют из Таиланда, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это связано с попытками обойти визовые правила.

В числе попавших в такую ситуацию оказался 18‑летний Кирилл из Якутии. Он направлялся к отцу во Вьетнам с пересадками в Шардже и Бангкоке. В аэропорту Суварнабхуми юноша покинул транзитную зону, чтобы пройти паспортный контроль и повторно зарегистрироваться на следующий рейс. После этого сотрудники иммиграционной службы изъяли у него паспорт и поместили в центр временного содержания.

Спустя некоторое время Кирилла депортировали обратно в Шарджу. Чтобы все‑таки добраться до острова Фукуок, ему пришлось покупать новые билеты — на маршрут через Индию — и оформлять транзитную визу. В итоге дорога заняла на несколько дней больше, чем планировалось.

Ранее юный россиянин оказался в бедственном положении и начал просить милостыню в Китае после того, как модельное агентство расторгло с ним контракт, не выплатив почти 10 тыс. юаней (108,5 тыс. рублей). Он переехал из Москвы в Гуанчжоу два месяца назад, где агентство оформило над ним опекунство, предоставило жилье и работу.