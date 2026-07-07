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07 июля 2026 в 14:36

Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева

Заказчики покушения на Ермолаева заплатили исполнителям $150 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заказчики покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева заплатили за это $150 тыс. (11,7 млн рублей), следует из показаний задержанных по подозрению в убийстве исполнителя преступления Анастасии Березовской. По их словам, которые передает Telegram-канал «Политика страны», деньги переводились на криптокошельки и банковские счета девушки.

Согласно показаниям задержанных, Березовская успела получить $8 тыс. (624 тыс. рублей). Еще $5 тыс. (390 тыс. рублей) она потратила на транспортные расходы. Имена заказчиков покушения на Ермолаева пока не известны.

Ранее стало известно, что Березовскую застрелили в окрестностях Киева. Убийцы четыре раза выстрелили ей в затылок. По подозрению в причастности к этому преступлению задержали действующего офицера ГУР и бывшего сотрудника СБУ. Один из них уже дает показания.

Также до этого появились сведения о выходе из комы Вадима Ермолаева. Врачи оценили его состояние как облагонадеживающее. В то же время его спутнице пришлось ампутировать ноги и сделать несколько переливаний крови. Она может потерять слух, зрение и речь.

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