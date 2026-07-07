Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе Политолог Рудаков: Трамп находится в состоянии конфликта с Европой

Глава Белого дома Дональд Трамп находится в конфликтных отношениях с представителями Европы, заявил «ФедералПресс» политолог Александр Рудаков. Он отметил, что на саммите НАТО ожидается напряженная атмосфера.

В преддверии саммита прогнозировалась достаточно конфликтная атмосфера между Трампом и европейскими участниками. Это было связано в первую очередь с заявлениями самого американского президента, который сказал, что едет на саммит в Турцию только из уважения к президенту [Реджепу] Эрдогану и не поехал бы туда, если бы он проходил в какой-либо другой стране, — рассказал Рудаков.

Он подчеркнул, что американский лидер планирует обсудить проблемы южного фланга НАТО. По словам политолога, внутри Альянса сейчас немало противоречий.

Ранее депутат Государственной думы Вячеслав Никонов заявил, что на саммите НАТО страны-участницы обсудят вопрос уничтожения или как минимум ослабления России. По его словам, такова традиционная повестка Альянса с момента его создания.