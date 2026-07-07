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07 июля 2026 в 14:47

Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня

Актриса Юлия Франц застряла на аттракционе в Сочи во время сильного ливня

Юлия Франц Юлия Франц Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Актриса Юлия Франц, известная по ролям в сериалах «Универ. Молодые» и «Метод», застряла на зиплайне над Ахштырским ущельем в Сочи во время сильного ливня, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в «Скайпарке», где артистка каталась вместе с другими туристами.

На высоте около 330 метров зиплайн прекратил движение. К застрявшим девушкам направили спасателя, который эвакуировал их с помощью тросов и специального оборудования.

Ранее сообщалось, что четыре кабинки с пассажирами застряли на одной из опор канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор, из-за внезапно обрушившейся непогоды. В момент инцидента на воздушной переправе находились 11 человек.

До этого в Хакасии пять взрослых и двое детей оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». По словам замглавы республики Дмитрия Бученика, причиной остановки стало дерево, упавшее на канатную дорогу из-за грозы. Никто из людей не пострадал.

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