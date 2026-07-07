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07 июля 2026 в 14:27

Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего

KP.RU: 61% россиян считает ягоды лучшей летней едой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Около 61% опрошенных россиян назвали фрукты и ягоды любимой летней едой, сообщает KP.RU. Респонденты отметили, что в другое время года такие продукты становятся безвкусными. В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

Самое летнее — это свежие ягоды. Зимой можно приготовить все что угодно, а вот душистой и сладкой клубники и малины нигде не найти, — поделилась одна из опрошенных.

Еще 30% опрошенных выбрали шашлык в качестве любимого летнего блюда. Также 26% и 17% россиян проголосовали за мороженое и летний салат из сезонных овощей соответственно.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что идеальным дополнением к шашлыку станут свежие или печеные овощи с лавашем. По словам специалиста, плохим гарниром к мясу с мангала тем временем станут картошка фри или макароны.

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