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18 июня 2026 в 16:19

Диетолог назвал идеальное сопровождение для шашлыка

Диетолог Пристанский: свежие овощи идеально дополнят шашлык

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Идеальным дополнением к шашлыку станут свежие или печеные овощи с лавашем, рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что плохим гарниром к мясу с мангала тем временем станут картошка фри или макароны.

Идеальным сопровождением к мясу будут свежие и печеные овощи с лавашем. Никаких макарон или картошки фри. Лучший друг шашлыка — мангал-салат или болгарская закуска. Это балансирует нагрузку и помогает пищеварению, — поделился Пристанский.

Он отметил, что лучше придерживаться правила «золотого часа», согласно которому есть шашлык стоит в первой половине дня. По словам диетолога, также не рекомендуется доедать мясо с мангала позже в течение дня, если человек следит за фигурой.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что шашлык противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. По ее словам, в первую очередь это касается пациентов с панкреатитом.

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