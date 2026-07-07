Экономия без вреда для кур: какие остатки со стола можно давать, а какие сразу выбросить

Экономия без вреда для кур: какие остатки со стола можно давать, а какие сразу выбросить

Кухонные отходы действительно могут помочь сократить расходы на содержание кур. Но далеко не все остатки со стола безопасны для птицы, поэтому важно знать, что можно класть в кормушку, а что лучше сразу отправить в мусор.

Курам подходят только свежие продукты. Можно давать промытые морковные очистки, тертую морковь, кабачки, тыкву, капустные листья, несоленые крупы, творог, простоквашу, яблоки и зелень. Хлеб, вареный картофель, свеклу, рыбу, чеснок и семечки добавляйте понемногу.

Под строгим запретом — испорченные овощи и фрукты, хлеб с плесенью, майонезные салаты, соленые и острые блюда, колбаса, сладости и зеленый картофель. Простое правило поможет не ошибиться: если продукт неприятно пахнет или вы сами не стали бы его есть, курам его тоже давать нельзя.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что свежие овощные остатки птицы поедают с большим аппетитом. Любые новые продукты вводите постепенно и всегда следите за чистотой поилок — это тоже влияет на здоровье кур и яйценоскость.

Казалось бы, что сложного в поливе газона? Но именно здесь большинство дачников попадают в ловушку: видят желтые пятна и начинают хвататься за лейку каждый вечер.