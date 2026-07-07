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07 июля 2026 в 13:52

СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева

СБУ задержала сотрудника ГУР за убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева

СБУ СБУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале сообщила о задержании двух человек по подозрению в убийстве возможной исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, среди которых — действующий сотрудник Главного управления разведки страны. Также в СБУ подтвердили факт обнаружения тела женщины.

Вторым задержанным оказался бывший сотрудник украинских правоохранительных органов. Задержанный разведчик признался, что совершил убийство вместе с сообщником. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее в пригороде Киева нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на украинского предпринимателя в Монако. Она была застрелена. Труп обнаружили 6 июля около 23:00 (совпадает с мск). Женщина вернулась на Украину 1 июля, а покинула страну 22 марта 2025 года.

Кроме того, активист подпольного движения Stop Grave высказал предположение, что заказчиком покушения на предпринимателя мог стать его деловой оппонент Александр Петровский. По его утверждению, правоохранители не торопятся выявлять действительных инициаторов преступления, поскольку предполагаемый фигурант имеет особый статус.

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