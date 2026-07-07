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07 июля 2026 в 14:00

В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий

Говырин: ветераны боевых действий получат соцуслуги без привязки к сроку подачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ветераны боевых действий, имеющие инвалидность, смогут получать набор социальных услуг в любое время без привязки по месяцу подачи заявления, сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, нововведение отменит жесткое правило, по которому документы необходимо было направлять строго до 1 октября текущего года.

Новым законопроектом предусматривается закрепление за отдельными лицами из числа ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, права на однократную подачу в Соцфонд заявления о предоставлении набора социальных услуг без ограничения по месяцу подачи. По общему правилу в настоящее время делается это до 1 октября текущего года. После подачи возможность получить социальные услуги возникает с 1 января следующего года. Определяются сроки направления заявления: в течение трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо со дня исключения из добровольческих формирований, а также для получивших инвалидность в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы, — пояснил Говырин.

Он также отметил, что граждан РФ ожидает ряд поправок, которые вступят в законную силу с 1 января 2027 года. По его словам, они затронут взаимодействие различных ведомств и автоматизацию выплат.

Вносятся изменения, вступающие в силу с 1 января 2027 года. Представители Роструда будут являться пользователями ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Также уточняется порядок предоставления гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений, — пояснил Говырин.

Парламентарий отметил, что предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет осуществляться Фондом пенсионного и социального страхования. По его словам, теперь все сведения будут браться из информационной системы и базы данных донорства без необходимости личного обращения за назначением пособия.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о профилактике киберпреступлений. Нововведение позволит регионам систематизировать работу по борьбе с интернет-мошенниками. Местные власти смогут включать в свои программы конкретные меры защиты от новых схем обмана.

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