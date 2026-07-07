Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной

В Москве прощаются с Екатериной Жемчужной — народной артисткой России. Россияне помнят ее по ярким ролям в культовых лентах «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо», а также по образу Розы в сериале «Кармелита».

Она была одной из ведущих актрис цыганского театра «Ромэн», где прослужила более 60 лет. Ее супруг Георгий Жемчужный работал в этом же театре актером и режиссером. У Екатерины, как и у Георгия, этот брак был единственным. Коллеги пары вспоминают, что смерть мужа в 2021 году от последствий коронавируса подкосила Жемчужную.

Душевная боль не давала ей жить после ухода мужа… Она часто приходила ко мне в кабинет, каждый раз начинала плакать, говорила: «Я без Гоши ничего не могу и не хочу». Эту боль невозможно было ничем затушить, — рассказал художественный руководитель театра «Ромэн» народный артист России Николай Сергиенко, многие годы друживший с Жемчужными.

Актриса Нина Муштакова добавила, что после смерти мужа Екатерина ходила в его одежде и обуви, пользовалась его мобильным телефоном — так ей было легче переносить боль. И все время молила бога, чтобы он забрал ее к мужу, сказала собеседница.

Катя буквально вымолила у бога свой уход, — предположила Муштакова.

Прощание с актрисой прошло в театре «Ромэн». Телеграммы со словами соболезнования прислали мэр Москвы Сергей Собянин, народный артист РСФСР Никита Михалков, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Внук Андрей Жемчужный, прощаясь с бабушкой, напомнил, что зрители называли ее цыганской Примадонной.

Мы будем достойно нести память бабушки и деда, — пообещал он.

Кадры прощания с королевой цыганской культуры — в галерее NEWS.ru.