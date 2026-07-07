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07 июля 2026 в 14:09

«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств

Депутат Панеш предложил сократить суточные дежурства врачей до 16 часов

Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru/Cоздано ИИ
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил сократить суточные дежурства медиков до 16 часов, чтобы снизить риск врачебных ошибок из-за переутомления. В беседе с NEWS.ru он отметил, что большинство специалистов признают серьезное ухудшение самочувствия к концу длинной смены.

Опрос сервиса «Справочник врача» показал шокирующую картину: 31% медиков признаются, что в последние часы суточной смены их состояние тяжелое. Более половины говорят об умеренной, но выраженной усталости, которая не может не влиять на качество работы. А ведь в эти последние часы врач принимает решения, от которых зависит жизнь пациента. Суточные дежурства — это архаичная практика. Она разрушает здоровье врачей и создает прямую угрозу для пациентов. Пора перераспределять нагрузку и законодательно ограничивать продолжительность дежурств до 16 часов, — сказал Панеш.

По его мнению, через 16 часов работы мозг специалиста функционирует на уровне человека с 0,5 промилле алкоголя. Депутат отметил, что после 24 часов этот показатель достигает аналога 1,5 промилле, а это превышает допустимый порог для управления автомобилем.

Это значит, что врач на суточном дежурстве в конце смены физически и когнитивно находится в состоянии, сопоставимом с тяжелым опьянением. Поэтому предлагаю установить предельную продолжительность непрерывной работы врача в стационаре не более 16 часов. Оставшиеся восемь часов должны обеспечиваться сменным персоналом. Это уже практикуется в некоторых передовых клиниках и доказало свою эффективность. Пилотный проект для отработки механизма предлагается запустить в нескольких регионах с кадровым дефицитом, — заключил Панеш.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в РФ следует ввести мораторий на сокращение правительством расходов на медицину, образование и другие социальные нужды. По его словам, еще в 2025-м в Санкт-Петербурге наблюдалась нехватка медицинского персонала. Он отметил, что сегодня чиновники решили «латать бюджетные дыры» за счет врачей.

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