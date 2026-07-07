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07 июля 2026 в 13:12

В России хотят ввести мораторий на снижение финансирования одной отрасли

Депутат Миронов призвал к мораторию на снижение трат на здравоохранение

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В РФ следует ввести мораторий на сокращение правительством расходов на медицину, образование и другие социальные нужды, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, еще в 2025-м в Санкт-Петербурге наблюдалась нехватка медицинского персонала. Он отметил, что сегодня чиновники решили «латать бюджетные дыры» за счет врачей.

Год назад в Санкт-Петербурге уже не хватало четверти врачей и трети среднего медперсонала. Бороться с нехваткой кадров тогда предпочли путем совместительства вакансий для действующих сотрудников. Но это лишь усугубляет проблемы. Теперь за счет врачей чиновники решили латать дыры в бюджете. По их задумке, чем меньше медиков, тем меньше надо тратиться на зарплаты. Вопиющий цинизм. Было прямое указание президента РФ Владимира Путина: все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены. Поэтому призываю правительство ввести мораторий на сокращение расходов на медицину, образование и другие социальные расходы — эти статьи бюджета должны быть защищены. Чиновникам на местах советую поискать другие способы сэкономить, — высказался Миронов.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что идея оплаты фитнес-услуг за счет бюджетных средств или механизмов ОМС не должна превратиться в массовую раздачу клубных карт. По ее словам, абонементы следует выдавать в рамках восстановительных программ.

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