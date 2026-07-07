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07 июля 2026 в 13:22

Лавров обвинил Запад во лжи после заявлений о войне с Россией

Лавров счел лукавством заявления Запада о том, что они не воюют с Россией

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Заявления западных стран о том, что они не воюют с Россией, являются лукавством, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам консультаций с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, высказывания противников Москвы противоречат доказанным фактам.

Пока они заявляют, что с нами не воюют. Но это от лукавого, — сказал глава МИД.

Министр иностранных дел отметил, что западные страны непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Они поставляют вооружения, разведывательные данные, спутниковую поддержку и обеспечивают целеполагание для ударов по российским гражданам и гражданской инфраструктуре.

Ранее министр иностранных дел России в поздравлении главе МИД Белоруссии Максиму Рыженкову по случаю Дня независимости республики призвал Москву и Минск сплотить усилия и дать решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и безопасность Союзного государства. Он также указал на необходимость противодействовать возрождению неонацизма.

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