В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки

В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки В Китае суд приговорил чиновника к смертной казни за взятки на 2,2 млрд юаней

Власти КНР приговорили к смертной казни бывшего высокопоставленного чиновника из города Нанкин Ян Юлиня за взятки на общую сумму свыше 2,2 млрд юаней, сообщил Верховный народный суд Китая на странице в приложении WeChat.

По данным суда, преступления совершались в течение 30 лет — с 1993-й по 2023-й год. Отмечается, что чиновник нанес крупный экономический ущерб Китаю, а его преступления были чрезвычайно тяжкими. Все личное имущество Юлиня принадлежит государственной конфискации. Сам гражданин признал свою вину и выразил раскаяние.

Правительство Китая активизировало борьбу с коррупцией в 2012 году после прихода к власти Си Цзиньпина. За последние годы в результате развернувшейся кампании многие чиновники были лишены должностей и приговорены к тюремным срокам.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выразила мнение, что смертная казнь не снижает уровень преступности. По ее словам, такая мера возвращает общество в прошлое.