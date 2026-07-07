Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 13:41

В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки

В Китае суд приговорил чиновника к смертной казни за взятки на 2,2 млрд юаней

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти КНР приговорили к смертной казни бывшего высокопоставленного чиновника из города Нанкин Ян Юлиня за взятки на общую сумму свыше 2,2 млрд юаней, сообщил Верховный народный суд Китая на странице в приложении WeChat.

По данным суда, преступления совершались в течение 30 лет — с 1993-й по 2023-й год. Отмечается, что чиновник нанес крупный экономический ущерб Китаю, а его преступления были чрезвычайно тяжкими. Все личное имущество Юлиня принадлежит государственной конфискации. Сам гражданин признал свою вину и выразил раскаяние.

Правительство Китая активизировало борьбу с коррупцией в 2012 году после прихода к власти Си Цзиньпина. За последние годы в результате развернувшейся кампании многие чиновники были лишены должностей и приговорены к тюремным срокам.

Ранее член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выразила мнение, что смертная казнь не снижает уровень преступности. По ее словам, такая мера возвращает общество в прошлое.

Азия
Китай
смертные казни
наказания
государства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Петербуржец заплатил свободой за плюшевого медведя для избранницы
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.