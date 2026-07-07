Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95» Лавров: Рютте пытается показать сатиру, но в шоу «Квартал-95» его вряд ли примут

Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился на пресс-конференции в том, что генсека НАТО Марка Рютте взяли бы на работу в украинское комедийное шоу «Квартал-95», передает Telegram-канал МИД России. Так он оценил недавние недавние заявления Рютте о том, что американская военная техника будет производиться в Европе.

Марк Рютте выработал свой стиль, такой стиль, который, наверное, призван продемонстрировать артистические способности, способности в жанре такой, знаете, сатиры и иронии, которая высказывается в том числе и в отношении Российской Федерации и всегда свысока. Я не уверен, что «Квартал-95» взял бы его на работу, но сейчас он как раз вот юмор, сатира, — отметил Лавров.

Ранее Рютте заявил на пресс-конференции перед саммитом в Анкаре 7–8 июля, что НАТО не справляется с задачей полного обеспечения противовоздушной обороны Украины, однако делает максимум возможного. По его словам, страны НАТО продолжают поставки ракет-перехватчиков, в частности в рамках механизма PURL (закупки вооружений в США за счет европейских средств).

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала, что Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».