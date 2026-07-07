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07 июля 2026 в 13:30

Перестала готовить пироги — делаю запеченные сливы с сырной начинкой. Вкуснее торта, проще шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Запеченные сливы с творожным сыром и грецким орехом — это десерт, который готовится из простых продуктов, а на вкус — как изысканный ресторанный шедевр. Беру спелые сливы, творожный сыр и грецкие орехи — и через 20 минут на столе горячее ароматное лакомство, которое тает во рту.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные сливы, которые становятся мягкими и сладкими, а внутри — кремовая, слегка солоноватая начинка с хрустящей ореховой крошкой, которая при запекании приобретает легкую карамельную нотку.

Для приготовления вам понадобится: 8–10 крупных слив, 150 г творожного сыра, 50 г грецких орехов, 2 ст. ложки меда или сахара, щепотка корицы по желанию.

Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Грецкие орехи измельчите в крошку, смешайте с творожным сыром и медом. Начините половинки слив, выложите на противень с пергаментом. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до мягкости и легкой карамелизации. Подавайте теплыми, украсив мятой или ореховой крошкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти запеченные сливы — даже те, кто не любит сливы, просили добавки! Творожный сыр и орехи делают их невероятно нежными. Кстати, вместо меда можно использовать кленовый сироп. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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десерты
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
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