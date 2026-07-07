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07 июля 2026 в 11:35

Беру тарталетки и баночку творожка — через 20 минут на столе мини-чизкейки: нежнее любого пирожного

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-нибудь вкусного к чаю, а времени совсем мало, готовлю эти ленивые мини-чизкейки. Никакого сложного теста, водяной бани и долгого охлаждения — готовые песочные тарталетки отлично заменяют основу, а нежная творожная начинка получается воздушной и очень сливочной.

Особенно нравится, что каждый раз можно менять вкус десерта. Летом добавляю свежую клубнику, малину или чернику, а зимой отлично подходят замороженные ягоды или кусочки фруктов. Получается красиво, быстро и очень вкусно.

Для приготовления понадобится: песочные тарталетки — 9 шт., мягкий творожок — 170 г, яйцо — 1 шт., кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой, сахар — 2 ст. л., ванилин — щепотка, свежие или замороженные ягоды и фрукты — по вкусу.

Мягкий творожок соедините с яйцом, сахаром, кукурузным крахмалом и ванилином. Перемешайте вилкой или венчиком до полностью однородной массы. Готовые песочные тарталетки поставьте на противень или в форму для выпечки и наполните их творожной начинкой почти до краев.

Сверху выложите ягоды или небольшие кусочки фруктов, слегка погружая их в начинку. Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут. За это время начинка станет плотной, но останется нежной и кремовой. Полностью остудите мини-чизкейки и подавайте к чаю.

Личный опыт

Больше всего мне нравится готовить такие мини-чизкейки с вишней, черникой или малиной. После полного охлаждения начинка становится особенно нежной, а песочная корзиночка остается приятно хрустящей.

Проверено редакцией
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