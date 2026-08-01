Тайский салат с манго и огурцом — освежает мощнее любой окрошки, а готовится легче легкого

Тайский салат с манго и огурцом — освежает мощнее любой окрошки, а готовится легче легкого

Манго в салате — это гениально. Оно дает сладость и сочность, которая идеально контрастирует с соленой заправкой и хрустящим огурцом. Не берите слишком мягкое манго — оно должно быть спелым, но упругим, чтобы держать форму. Идеально с курицей или креветками.

Что понадобится

2 спелых манго (не слишком мягких), 2 свежих огурца (длинных, хрустящих), 1 небольшая луковица шалота (или 1/2 красного лука), 1-2 красных перца чили, 1 пучок мяты, 1 пучок кинзы, 50 г арахиса (жареного, несоленого). Для заправки: 3 ст. л. свежевыжатого сока лайма, 2 ст. л. рыбного соуса, 1-1,5 ст. л. пальмового или коричневого сахара, 1 зубчик чеснока (по желанию).

Как я готовлю

Манго очищаю, нарезаю тонкой соломкой. Огурцы нарезаю тонкими кружками или полосками. Лук режу тонкими полукольцами. Чили — тонкими колечками. Мяту и кинзу рву руками (зелень лучше не резать ножом).

В большой миске смешиваю манго, огурец, лук, чили, мяту и кинзу.

Для заправки смешиваю сок лайма, рыбный соус и сахар до полного растворения. Добавляю измельченный чеснок (по желанию). Поливаю заправкой салат, аккуратно перемешиваю. Посыпаю арахисом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически отнесся к манго в салате. Но этот рецепт — открытие. Манго дает сладость, огурец — свежесть, заправка — кислинку и остроту. Арахис добавляет хруст. Советую брать манго твердое, чтобы оно не развалилось. Арахис можно слегка обжарить. Рыбный соус не заменять — он дает тот самый тайский вкус. Подавал с куриными грудками-гриль — отлично.