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11 июля 2026 в 10:00

Творожный чизкейк на сковороде — нежнее сырников, сочнее запеканки. Нужны брикет творога и пара яиц

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, яйца, манку и горстку ягод — и за 20 минут готовлю нежный чизкейк на сковороде, который идеально подходит на завтрак или к чаю. Все просто: смешиваю творог с яйцами, сахаром, сметаной и ванилью, добавляю манку и разрыхлитель, даю постоять 10 минут, выкладываю на сковороду и запекаю под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Сверху поливаю ягодным соусом.

Получается обалденная вкуснятина: чизкейк нежный, тающий, с плотной, но воздушной текстурой, с кисло-сладкими ягодами — идеальный десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 2–3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки сметаны, 1 ч. ложка ванильного сахара, 1/2 ч. ложки разрыхлителя, 10 г сливочного масла, 150 г любых ягод. Творог, яйца, сахар, сметану и ваниль взбейте блендером до однородности. Добавьте манку и разрыхлитель, оставьте на 10 минут. Сковороду смажьте маслом, выложите тесто, разровняйте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне 15–20 минут. Ягоды разомните с сахаром, полейте чизкейк и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот чизкейк — даже те, кто не любит творог, просили добавки! Ягоды делают его сочным и ярким. Кстати, вместо манки можно взять муку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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