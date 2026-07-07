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07 июля 2026 в 11:35

Это не паштет, а нежное мясное лакомство. Рийет из курицы — нежнее колбасы и рулета! Всего 91 ккал на 100 г

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриные окорочка, морковь, лук и петрушку — и за час готовлю французский рийет, нежный паштет, который подходит для лечебного и профилактического питания.

Получается обалденная вкуснятина: ароматный, слегка солоноватый рийет с нежной структурой, где каждый кусочек курицы пропитан овощным соком и зеленью, — идеально на бутерброды, в тарталетки или как закуска к салату. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного, полезного и сытного блюда без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриных окорочка (около 500 г), 70 г моркови, 70 г репчатого лука, 3 веточки петрушки, соль по вкусу. Окорочка залейте водой, доведите до кипения, снимите пену, добавьте нарезанные овощи и соль. Варите на медленном огне до мягкости мяса (около 40–50 минут). Остудите мясо в бульоне, отделите от костей, нарежьте крупными кусками. Измельчите в блендере короткими импульсами, чтобы сохранить текстуру волокон. Добавьте 2–3 ст. ложки бульона для сочности, перемешайте. Разложите по баночкам и уберите в холодильник. Подавайте охлажденным с хлебом или крекерами.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот рийет — даже те, кто не любит паштеты, просили добавки! Текстура сочная и очень натуральная. Кстати, вместо петрушки можно взять тимьян — получится другой аромат. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
паштеты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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