Калининград перешел в режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введут в Калининградской области с 20:00 по местному времени, написал губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем канале в МАКСе. Власти приняли такие меры в ожидании сильного шторма. Скорость ветра достигнет 34 метров в секунду, а длина волны на побережье превысит пять метров.

Все службы переходят в режим готовности к реагированию на ЧС. В случае возможных последствий это позволит оперативно приступать к их ликвидации: аварии на сетях, падение деревьев, металлоконструкций и другие опасные ситуации, — сообщил Беспрозванных.

Он также предупредил местных жителей не игнорировать правила безопасности. Губернатор попросил переждать непогоду в безопасном месте.

Ранее мощный шторм прошел в Китае. Сильный дождь и шквалистый ветер зафиксировали в провинции Хубэй. В результате непогоды больше 300 человек получили травмы. Еще 11 человек погибли. Специалисты в регионе продолжают спасательно-поисковые и восстановительные работы.