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08 июля 2026 в 10:45

Россиянам рассказали, может ли продавец требовать оплату без сдачи

Адвокат Борзенко: продавец не имеет права требовать оплату без сдачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Продавец не может требовать оплату без сдачи у покупателя, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко. Она отметила, что отсутствие размена не является причиной для отказа в совершении покупки.

Организация торговли должна самостоятельно обеспечить наличие денежных средств для расчетов с покупателями. Если продавец принимает наличные платежи, он обязан организовать работу кассы таким образом, чтобы иметь возможность выдать сдачу, — сказала Борзенко.

Адвокат подчеркнула, что требование оплаты без сдачи перекладывает эти обязанности на покупателя. По ее словам, при отказе принять купюру или выдать сдачу следует попросить пригласить администратора, оставить запись в книге отзывов и направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее общественник Евгений Машаров рассказал, что за поврежденный товар в магазине не всегда нужно платить. Он отметил, что законодательно за случайно поврежденный товар ответственность не предусмотрена.

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