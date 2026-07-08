Россиянам рассказали, может ли продавец требовать оплату без сдачи

Россиянам рассказали, может ли продавец требовать оплату без сдачи Адвокат Борзенко: продавец не имеет права требовать оплату без сдачи

Продавец не может требовать оплату без сдачи у покупателя, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко. Она отметила, что отсутствие размена не является причиной для отказа в совершении покупки.

Организация торговли должна самостоятельно обеспечить наличие денежных средств для расчетов с покупателями. Если продавец принимает наличные платежи, он обязан организовать работу кассы таким образом, чтобы иметь возможность выдать сдачу, — сказала Борзенко.

Адвокат подчеркнула, что требование оплаты без сдачи перекладывает эти обязанности на покупателя. По ее словам, при отказе принять купюру или выдать сдачу следует попросить пригласить администратора, оставить запись в книге отзывов и направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее общественник Евгений Машаров рассказал, что за поврежденный товар в магазине не всегда нужно платить. Он отметил, что законодательно за случайно поврежденный товар ответственность не предусмотрена.