Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине

Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине Общественник Машаров: за поврежденный товар в магазине не всегда нужно платить

За поврежденный товар в магазине не всегда нужно платить, рассказал RT член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он отметил, что законодательно за случайно поврежденный товар ответственность не предусмотрена.

До момента оплаты товар считается собственностью продавца, и риск случайной гибели или повреждения товара лежит на магазине. Согласно ст. 211 ГК России, риск случайной гибели имущества несет собственник. По ст. 459 ГК России этот риск переходит на покупателя в момент оплаты товара, — рассказал Машаров.

Общественник подчеркнул, что случайными считаются ситуации, когда покупателя толкнули или товар упал с движущейся ленты. Также это касается скользкого пола, узких проходов и неправильной расстановки товара. По его словам, за умышленную порчу придется заплатить.

Ранее юрист Антон Палюлин рассказал, что закон не запрещает открывать товары в магазине до оплаты. Он отметил, что товар обязательно необходимо оплатить после вскрытия упаковки.