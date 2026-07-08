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08 июля 2026 в 10:35

Сын исчезнувшей в тайге Усольцевой заявил о запрете участвовать в поисках

Aif.ru: сыну исчезнувшей в тайге Усольцевой Баталову запретили искать мать

Семья Усольцевых в представлении ИИ Семья Усольцевых в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сын бесследно исчезнувшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил о запрете участвовать в поисках семьи, сообщает aif.ru. В СК РФ отказали ему в допуске, сославшись на опасность и необходимость участия только специалистов.

Я сильно возмущен, что мне не разрешают участвовать в поисках. Почему вдруг сейчас стало нельзя? <...> Сказали, что на Белогорье опасно, работают только профессионалы, — сообщил Баталов.

По его словам, во время последнего выезда он собирался присоединиться к отряду «ЛизаАлерт». Поисковики предупредили его о необходимости получения специальной справки из Следственного комитета для прохода через кордоны. В ведомстве он получил отказ.

Ранее уральский медик Валентин Дегтярев, заявил, что пропавший в тайге Красноярского края Сергей Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. Он отметил, что поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.

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ЛизаАлерт
СК РФ
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