Перестала выбрасывать овощи раньше времени: копеечный лайфхак с обычной салфеткой работает

Свежие овощи и фрукты нередко начинают портиться уже через несколько дней после покупки. Но есть простой способ продлить их свежесть без дорогих контейнеров и специальных аксессуаров.

Достаточно завернуть каждый овощ или фрукт в отдельную сухую бумажную салфетку перед тем, как убрать в холодильник. Она впитает лишнюю влагу, из-за которой появляется плесень и начинается гниение. Перед хранением продукты лучше вымыть, слегка обсушить и сложить в овощной отсек. Если салфетка стала сырой, замените ее новой. Также не храните рядом яблоки, бананы и томаты с огурцами и зеленью — они ускоряют созревание соседних продуктов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что овощи дольше остаются плотными и сочными. А чтобы сохранить свежесть еще лучше, регулярно перебирайте запасы и сразу убирайте продукты, которые начали портиться.

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