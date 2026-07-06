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06 июля 2026 в 09:08

Перестала выбрасывать овощи раньше времени: копеечный лайфхак с обычной салфеткой работает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Свежие овощи и фрукты нередко начинают портиться уже через несколько дней после покупки. Но есть простой способ продлить их свежесть без дорогих контейнеров и специальных аксессуаров.

Достаточно завернуть каждый овощ или фрукт в отдельную сухую бумажную салфетку перед тем, как убрать в холодильник. Она впитает лишнюю влагу, из-за которой появляется плесень и начинается гниение. Перед хранением продукты лучше вымыть, слегка обсушить и сложить в овощной отсек. Если салфетка стала сырой, замените ее новой. Также не храните рядом яблоки, бананы и томаты с огурцами и зеленью — они ускоряют созревание соседних продуктов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что овощи дольше остаются плотными и сочными. А чтобы сохранить свежесть еще лучше, регулярно перебирайте запасы и сразу убирайте продукты, которые начали портиться.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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