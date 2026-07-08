Поляки хотят осудить Зеленского в докладе по вступлению Украины в ЕС

Поляки хотят осудить Зеленского в докладе по вступлению Украины в ЕС Депутаты Европарламента от Польши потребовали осудить Зеленского

Депутаты Европарламента от партии премьер-министра Польши Дональда Туска выступили с инициативой включить осуждение президента Украины Владимира Зеленского в ежегодный доклад о прогрессе страны на пути вступления в Евросоюз, заявил в комментарии Politico евродепутат Анджей Халицкий. Голосование по резолюции намечено на 8 июля.

В случае утверждения резолюции документ будет содержать официальную критику украинского руководства. Его обвиняют в неспровоцированном обострении конфликта, несоответствии базовым ценностям Евросоюза, а также в пренебрежении к исторической памяти польского народа и его трагедии.

Ранее руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов заявил, что пик конфликта Украины с Польшей еще впереди. По его словам, бывшая советская республика не будет принимать ультиматумов.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.