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08 июля 2026 в 05:57

Польский депутат на заседании Европарламента порвала бандеровский флаг

Депутат Зайончковская-Герник порвала флаг УПА на заседании Европарламента

Европарламент Европарламент Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польский депутат Ева Зайончковская-Герник на заседании Европарламента разорвала флаг украинских националистов и сообщила об этом в социальных сетях. Скандал произошел во время дебатов по Украине.

Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор, — подчеркнула евродепутат.

Зайончковская-Герник выступила против вступления Киева в ЕС, порвала флаг Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), назвав его символом геноцида польских граждан. По ее словам, действия украинской стороны по героизации нацизма заслуживают порицания и существенно замедляют процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у президента Украины Владимира Зеленского после того, как подразделение Вооруженных сил Украины получило название украинских националистов. Он объяснил это решение тем, что «болевой порог» Польши был превышен.

В ответ Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в социальных сетях он показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.

Европа
Польша
Украина
националисты
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