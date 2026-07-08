Польский депутат на заседании Европарламента порвала бандеровский флаг

Польский депутат Ева Зайончковская-Герник на заседании Европарламента разорвала флаг украинских националистов и сообщила об этом в социальных сетях. Скандал произошел во время дебатов по Украине.

Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор, — подчеркнула евродепутат.

Зайончковская-Герник выступила против вступления Киева в ЕС, порвала флаг Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), назвав его символом геноцида польских граждан. По ее словам, действия украинской стороны по героизации нацизма заслуживают порицания и существенно замедляют процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого орла у президента Украины Владимира Зеленского после того, как подразделение Вооруженных сил Украины получило название украинских националистов. Он объяснил это решение тем, что «болевой порог» Польши был превышен.

В ответ Зеленский вернул польскому лидеру Каролю Навроцкому отобранный у него орден Белого орла по почте. На своей странице в социальных сетях он показал процесс отправки бандероли из обычного почтового офиса.