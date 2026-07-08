Мужчина ворвался в парикмахерскую и взял в заложники двух человек

Мужчина ворвался в парикмахерскую и взял в заложники двух человек В Одессе украинец взял в заложники двух человек в парикмахерской

Житель Одессы взял в заложники двух человек в одной из городских парикмахерских, передает украинское издание «Страна.ua». По его информации, заведение расположено на улице Академика Филатова. На месте ЧП дежурят сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, мужчина зашел в салон красоты, где находились сотрудница и посетитель, после чего закрылся с ними внутри. На данный момент злоумышленник никаких требований не выдвигает, силовики ведут подготовку к штурму парикмахерской.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий, самовольно оставивший часть, подорвал сотрудников полиции, которые остановили его на дороге для проверки документов в Одесской области. Уточняется, что водитель мопеда нарушил правила дорожного движения.

До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь и ранили человека у рынка «7-й километр». Еще одного прохожего военкомы избили прямо на глазах у дежурившей рядом полиции. При этом правоохранители никак не вмешивались в происходящее.