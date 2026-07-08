В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв МВД: мошенники ищут жертв с помощью интересов и подписок в соцсетях

Злоумышленники в соцсетях представляются подписчиками блогеров или участниками одинаковых сообществ, чтобы создать иллюзию безопасного знакомства, сообщила киберполиция в мессенджере МАКС. Мошеннические аккаунты могут выдать недавняя регистрация, быстрая смена имени или фото, переход на личные темы и последующее предложение «выгодного заработка» или инвестиционных проектов.

Злоумышленники начинают общение с незнакомыми пользователями, представляясь подписчиками общих блогеров, участниками одинаковых сообществ или людьми со схожими интересами. Такой предлог создает иллюзию случайного и безопасного знакомства, — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что в первые дни злоумышленники сосредоточены на выстраивании доверительных отношений, сборе сведений о материальном положении собеседника, его интересах в сфере инвестиций и отношении к криптоактивам. В МВД подчеркнули, что через некоторое время диалог неизменно переводится в плоскость предложений о сверхдоходных проектах или иных финансовых схемах.

Ранее сообщалось, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматы. Классические методы кражи данных, такие как скимминг и шимминг, окончательно утратили актуальность.