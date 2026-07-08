Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом

Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом

Беру свежую клубнику, жирные сливки и сгущенку — и за 15 минут готовлю домашнее мороженое без мороженицы и сложных техник. Все просто: взбиваю охлажденные сливки до устойчивых пиков, добавляю сгущенное молоко и клубничное пюре, аккуратно перемешиваю и замораживаю в контейнере на 4–6 часов.

Получается обалденная вкуснятина: мороженое плотное, кремовое, с ярким клубничным вкусом и натуральным цветом — тает во рту, как настоящее итальянское джелато.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей клубники, 500 мл жирных сливок (от 33%), 1 банка вареной сгущенки (или обычной, по вкусу), 1 ч. ложка лимонного сока. Клубнику вымойте, обсушите, измельчите блендером в пюре. Охлажденные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков. Добавьте сгущенное молоко и клубничное пюре с лимонным соком, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Перелейте в контейнер и уберите в морозилку на 4–6 часов. Перед подачей дайте мороженому постоять 5–10 минут при комнатной температуре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мороженое — даже те, кто не любит клубнику, просили добавки! Оно получается кремовым и очень вкусным. Кстати, вместо клубники можно взять малину или чернику.