Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 10:00

Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру свежую клубнику, жирные сливки и сгущенку — и за 15 минут готовлю домашнее мороженое без мороженицы и сложных техник. Все просто: взбиваю охлажденные сливки до устойчивых пиков, добавляю сгущенное молоко и клубничное пюре, аккуратно перемешиваю и замораживаю в контейнере на 4–6 часов.

Получается обалденная вкуснятина: мороженое плотное, кремовое, с ярким клубничным вкусом и натуральным цветом — тает во рту, как настоящее итальянское джелато.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей клубники, 500 мл жирных сливок (от 33%), 1 банка вареной сгущенки (или обычной, по вкусу), 1 ч. ложка лимонного сока. Клубнику вымойте, обсушите, измельчите блендером в пюре. Охлажденные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков. Добавьте сгущенное молоко и клубничное пюре с лимонным соком, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности. Перелейте в контейнер и уберите в морозилку на 4–6 часов. Перед подачей дайте мороженому постоять 5–10 минут при комнатной температуре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это мороженое — даже те, кто не любит клубнику, просили добавки! Оно получается кремовым и очень вкусным. Кстати, вместо клубники можно взять малину или чернику.

Проверено редакцией
Читайте также
Спасаем ягоды: проверенный способ защитить клубнику от вредителей в июле
Семья и жизнь
Спасаем ягоды: проверенный способ защитить клубнику от вредителей в июле
Секрет сильной клубники без мелких ягод: летняя обрезка, которая решает весь будущий урожай
Общество
Секрет сильной клубники без мелких ягод: летняя обрезка, которая решает весь будущий урожай
Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом
Общество
Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Общество
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Натираю яблоки на терке — и в кляр: к завтраку жарю пышные оладьи — карамельные, с корицей и ароматом детства
Общество
Натираю яблоки на терке — и в кляр: к завтраку жарю пышные оладьи — карамельные, с корицей и ароматом детства
клубника
мороженое
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.