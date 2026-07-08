Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом

Сливочный вкус с карамельными нотками и хрустящая шоколадка. Я влюбился в это эскимо с первого укуса.

Ингредиенты

Сливки 33% — 200 мл, сгущенное молоко вареное — 2 ст. л., шоколад молочный — 100 г, масло кокосовое — 1 ч. л., масло растительное рафинированное — 1 ст. л., фундук дробленый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала взбиваю холодные сливки с вареной сгущенкой миксером — сначала на малой скорости, потом на полной, до пышных пиков. Разливаю эту нежную массу по формочкам, вставляю палочки и убираю в морозилку на 6 часов. Тем временем растапливаю на водяной бане шоколад с кокосовым и растительным маслом — получается идеальная блестящая глазурь. Самое главное: достаю ледяные эскимо, быстро окунаю каждое в горячую глазурь с орехами и выкладываю на пергамент. Через 10 минут хрустящая корочка застывает — и можно пробовать. Сливочное, карамельное, с ореховым хрустом — лучше магазинного.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моя главная рекомендация: не экономьте на сливках, берите 33%. Тогда после заморозки не будет ледяных кристаллов, только бархатистая однородность. И обязательно дайте эскимо постоять пару минут при комнатной температуре перед подачей — глазурь станет хрустящей, а внутри начнет таять.