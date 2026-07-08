Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 04:20

Домашнее эскимо — это просто, если знаешь один трюк. Делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сливочный вкус с карамельными нотками и хрустящая шоколадка. Я влюбился в это эскимо с первого укуса.

Ингредиенты

Сливки 33% — 200 мл, сгущенное молоко вареное — 2 ст. л., шоколад молочный — 100 г, масло кокосовое — 1 ч. л., масло растительное рафинированное — 1 ст. л., фундук дробленый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала взбиваю холодные сливки с вареной сгущенкой миксером — сначала на малой скорости, потом на полной, до пышных пиков. Разливаю эту нежную массу по формочкам, вставляю палочки и убираю в морозилку на 6 часов. Тем временем растапливаю на водяной бане шоколад с кокосовым и растительным маслом — получается идеальная блестящая глазурь. Самое главное: достаю ледяные эскимо, быстро окунаю каждое в горячую глазурь с орехами и выкладываю на пергамент. Через 10 минут хрустящая корочка застывает — и можно пробовать. Сливочное, карамельное, с ореховым хрустом — лучше магазинного.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Моя главная рекомендация: не экономьте на сливках, берите 33%. Тогда после заморозки не будет ледяных кристаллов, только бархатистая однородность. И обязательно дайте эскимо постоять пару минут при комнатной температуре перед подачей — глазурь станет хрустящей, а внутри начнет таять.

Проверено редакцией
Читайте также
Названы регионы России, в которые может вернуться зима
Общество
Названы регионы России, в которые может вернуться зима
«Пушкинская карта» откроет дверь в цирки
Общество
«Пушкинская карта» откроет дверь в цирки
Шашлык из баклажанов в банке — готовлю по 2 кг за раз, а зимой пальчики оближешь
Общество
Шашлык из баклажанов в банке — готовлю по 2 кг за раз, а зимой пальчики оближешь
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Общество
Перестала покупать мороженое в магазине — делаю лимонное из сливок и сгущенки за 5 минут. Плотное, кремовое, с кислинкой
Врач ответила, какое альтернативное молоко выбрать для поддержки фигуры
Здоровье/красота
Врач ответила, какое альтернативное молоко выбрать для поддержки фигуры
Общество
рецепты
еда
мороженое
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.