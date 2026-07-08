Три российских аэропорта временно закрыли небо

Аэропорты Казани, Череповца и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в социальных сетях пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. О возобновлении работы по стандартному графику будет сообщено особо.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что вылет и прилет 27 рейсов задерживаются в международных аэропортах юга России. В Сочи были задержаны пять рейсов на вылет, включая два направления в Москву, а также по одному рейсу в Нижнекамск, Архангельск и Челябинск. На прилет были задержаны восемь рейсов, среди которых три рейса из Минеральных Вод, а также рейсы из Стамбула, Тюмени, Москвы, Челябинска и Нижнекамска.

До этого рейс Москва — Киров совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной отклонения от курса стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку.