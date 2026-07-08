Низкокачественный бензин: как влияет на двигатель, что делать при поломке

Низкокачественный бензин: как влияет на двигатель, что делать при поломке

Двигатель начал трястись, машина теряет тягу, слышен металлический звон — и все это случилось после заправки? Первая мысль: залили некачественный бензин. Как понять, что топливо действительно плохое, что конкретно ломается в двигателе и как действовать в такой ситуации — в материале NEWS.ru.

Почему современные моторы так уязвимы к плохому топливу

Чтобы соответствовать требованиям экологических стандартов и одновременно выдавать высокую мощность при небольшом расходе, инженерам пришлось сделать систему впрыска топлива исключительно сложной. В дизельных двигателях давление впрыска достигает 2000–2500 бар. Для сравнения: давление в шине легкового автомобиля — около 2,5 бара. В бензиновых моторах с непосредственным впрыском давление тоже велико и достигает 300 бар.

При таких нагрузках детали топливной аппаратуры изготавливаются с зазорами в тысячные доли миллиметра. И достаточно мельчайшей частицы осадка или капли воды, чтобы нарушить работу форсунки или насоса. То, что прошло бы незамеченным в карбюраторном двигателе 1990-х, способно быстро вывести из строя современную топливную аппаратуру.

Что происходит с двигателем

Некачественное топливо — понятие широкое. Под этим термином скрывается несколько принципиально разных проблем.

Пониженное октановое число — самая частая причина неприятности. Если в бак залили бензин с «неправильным» октановым числом, то двигатель начинает детонировать. Детонация — это неконтролируемое самовоспламенение смеси, сопровождающееся резкими ударами давления в цилиндрах. Систематическая детонация приводит к прогару клапанов, разрушению поршней, задирам на стенках цилиндров.

— самая частая причина неприятности. Если в бак залили бензин с «неправильным» октановым числом, то двигатель начинает детонировать. Детонация — это неконтролируемое самовоспламенение смеси, сопровождающееся резкими ударами давления в цилиндрах. Систематическая детонация приводит к прогару клапанов, разрушению поршней, задирам на стенках цилиндров. Вода в топливе . Небольшое количество влаги двигатель переносит без симптомов, но вода запускает коррозию элементов топливной системы изнутри.

. Небольшое количество влаги двигатель переносит без симптомов, но вода запускает коррозию элементов топливной системы изнутри. Механические примеси и загрязнения — обычно появляются при некачественном хранении или транспортировке. Они засоряют топливные фильтры и попадают в форсунки, разрушая распылители. Особенно опасна эта ситуация для дизельных автомобилей с ТНВД.

— обычно появляются при некачественном хранении или транспортировке. Они засоряют топливные фильтры и попадают в форсунки, разрушая распылители. Особенно опасна эта ситуация для дизельных автомобилей с ТНВД. Запрещенные присадки — наиболее коварная разновидность фальсификата. Недобросовестные операторы поднимают октановое число топлива с помощью присадок, которые запрещены. Последствия: поломка свечей зажигания, вывод из строя каталитического нейтрализатора, лямбда-зондов, системы управления двигателем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые сигналы: как машина говорит о проблеме

Современный автомобиль редко молчит, когда в баке оказался суррогат. Но эти сигналы легко не заметить.

Для бензиновых двигателей первые признаки плохого топлива — это когда мотор заводится с трудом или работает рывками сразу после запуска. На холостом ходу появляются плавающие обороты, а при разгоне чувствуются провалы — педаль нажата, а машина «тупит», прежде чем набрать скорость. Под нагрузкой появляется металлический цокающий звук — это характерный звук детонации, прямое следствие низкого октанового числа. Наконец, загорается лампочка Check Engine: электроника зафиксировала отклонения в составе смеси или нарушения в работе форсунок.

Самая частая проблема дизельных двигателей зимой — заправка летним дизельным топливом. При температуре ниже −5 °C парафины в летней солярке начинают выпадать в осадок, который забивает топливный фильтр.

Что делать в первую очередь

Если машина повела себя странно после заправки, то важно помнить, что каждый лишний километр на плохом топливе увеличивает счет за ремонт.

Первое, что надо сделать, — остановиться, как только появились симптомы. Игнорировать проблему — худшая стратегия.

Второе: если сервис рядом, то лучше сразу заехать в мастерскую. Если бак почти полный, то нужно слить топливо, промыть систему специальными составами и заменить фильтры. Если бак заполнен наполовину, то можно попробовать добраться до ближайшей проверенной заправки и залить максимальный объем качественного топлива — это частично нейтрализует вред суррогата.

Третье: если двигатель работает нестабильно или мотор заглох, то лучше вызвать эвакуатор.

Отдельный алгоритм — для дизеля зимой. Если машина встала из-за загустевшего топлива, то разбавление не поможет — парафины уже выпали в осадок. Единственный выход — эвакуатор, теплый бокс, отогрев автомобиля до плюсовой температуры и замена топлива и фильтра.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как собрать доказательства и потребовать возмещения

Если двигатель пострадал, то закон будет на стороне водителя. Но только при наличии доказательств. Именно в этом и заключается главная сложность.

Чек с заправки — первый и ключевой документ. Без чека доказать факт заправки на конкретной АЗС будет крайне сложно. Поэтому чеки нужно хранить — хотя бы несколько дней после каждой заправки.

Возврат на АЗС должен произойти как можно скорее после обнаружения проблемы. Руководство заправки обязано организовать вызов эксперта из лаборатории для отбора проб топлива из колонки и из бака автомобиля. Забор пробы — только в присутствии представителя АЗС и свидетелей. Крупные топливные бренды нередко располагают собственными передвижными лабораториями, анализ в которых занимает 15–20 минут.

Жалоба в Росстандарт подается параллельно с претензией к АЗС. Это увеличивает шансы на выявление некачественного топлива: внеплановая проверка по жалобе может состояться гораздо быстрее планового визита инспектора.

Важная оговорка: до судебного решения автомобиль лучше не ремонтировать — может потребоваться дополнительная техническая экспертиза.

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