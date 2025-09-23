Юрист дал советы, как получить компенсацию за плохое топливо на АЗС Юрист Соловьев: для компенсации за плохое топливо нужно составить претензию

Чтобы получить компенсацию за некачественное топливо на АЗС, следует направить грамотно составленную претензию, заявил «Татар-информу» юрист Иван Соловьев. При этом крайне важно доказать, что именно бензин привел к неисправности машины или ДТП.

Если в результате заправки некачественным топливом у вас сломался автомобиль, вы должны сохранить и предоставить чек со стоимостью проведенных ремонтных работ и заключение эксперта. Также вам необходимо взять пробы топлива не только из самого автомобиля, но и с АЗС, на котором вы заправились. Главное сделать это оперативно, — посоветовал Соловьев.

После этого, нужно собрать все полученные документы, на их основе составить претензию и отправить ее в АЗС. В обращении можно потребовать как компенсацию стоимости ремонта автомобиля, так и морального вреда. В случае, если АЗС ничего не предпримет, автомобилист вправе подать иск в суд, заключил юрист.

