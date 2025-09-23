Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:45

Юрист дал советы, как получить компенсацию за плохое топливо на АЗС

Юрист Соловьев: для компенсации за плохое топливо нужно составить претензию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы получить компенсацию за некачественное топливо на АЗС, следует направить грамотно составленную претензию, заявил «Татар-информу» юрист Иван Соловьев. При этом крайне важно доказать, что именно бензин привел к неисправности машины или ДТП.

Если в результате заправки некачественным топливом у вас сломался автомобиль, вы должны сохранить и предоставить чек со стоимостью проведенных ремонтных работ и заключение эксперта. Также вам необходимо взять пробы топлива не только из самого автомобиля, но и с АЗС, на котором вы заправились. Главное сделать это оперативно, — посоветовал Соловьев.

После этого, нужно собрать все полученные документы, на их основе составить претензию и отправить ее в АЗС. В обращении можно потребовать как компенсацию стоимости ремонта автомобиля, так и морального вреда. В случае, если АЗС ничего не предпримет, автомобилист вправе подать иск в суд, заключил юрист.

Ранее автоюрист Екатерина Соловьева заявила, что автомобилисты могут законно получить красивый номер на машину при продаже или покупке авто. По ее словам, есть и другие способы, например, написать соответствующее заявление.

юристы
автомобилисты
компенсации
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
В Кремле назвали развитие новых регионов приоритетом для Путина
Узбеки примут за свою: готовим идеальный плов с изюмом на плите
Песков оставил без ответа вопрос о строительстве энергоблоков в Иране
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.