Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили тщательно замаскированный танк ВСУ на Запорожском направлении, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, боевая машина украинских формирований находилась в глубине лесополосы. В МО России данную информацию не комментировали.

Минус еще один танк у противника. Боевая машина украинских формирований находилась в глубине [леса] и была тщательно замаскирована, — отметил он.

Опытность российских разведчиков позволяет засекать украинские танки с воздуха даже в самых глухих лесных закоулках, подчеркнул военкор. На опубликованных кадрах видно, как дроны точным ударом уничтожают технику противника. Поддубный уточнил, что боевую задачу выполнила группировка войск «Восток».

Ранее бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Шербаки, воспользовавшись его наглостью. Группа противников была полностью ликвидирована, российская сторона потерь не понесла.

До этого стало известно, что российские военные установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей Красный Лиман и Северск в ДНР. Как уточнил советник главы республики Игорь Кимаковский, это два крупных хаба ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.