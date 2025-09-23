Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 13:59

ВС России воспользовались наглостью спецназа ГУР и ликвидировали его бойцов

Боец Увар: 392 полк ВС России застал врасплох спецназ ГУР Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Бойцы пятой роты 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» ВС России застали врасплох спецназ ГУР Украины в населенном пункте Малые Щербаки, воспользовавшись его наглостью, рассказал боец с позывным Увар в беседе с РИА Новости. Инцидент произошел весной 2025 года.

Они не ожидали нас. [Мы] скрылись, используя рельеф местности, как учили. <...> Нагловато они шли, не скрывались, не ожидали они нас увидеть. Мы предложили им сдаться — они начали стрелять. Пришлось их уничтожить. Воспользовались их наглостью, — поделился военный.

По его словам, трое украинских спецназовцев укрылись в подвале здания. Российские штурмовики кидали внутрь гранаты, но противник успешно отражал атаки. Тогда солдаты ВС РФ точно рассчитали время между выдергиванием чеки и броском гранаты — в результате группа была полностью ликвидирована. Российская сторона потерь не понесла.

Ранее военный аналитик Юрий Кнутов заявил о создании угрозы для ВСУ на новых направлениях после продвижения российской армии в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Эксперт отметил, что под контроль взяты острова на Днепре и дорога между Херсоном и Николаевом. Это дало возможность взять под огневой контроль важные маршруты.

ВС РФ
ВСУ
столкновения
СВО
