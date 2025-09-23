ВСУ оказались под угрозой на новых направлениях Аналитик Кнутов указал на угрозу для ВСУ на Херсонском направлении фронта

ВСУ оказались под угрозой на новых направлениях, после продвижения российской армии в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщил MK.RU военный аналитик и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Речь также идет о Херсонском направлении. В Минобороны эти данные не комментировали.

Не менее интересная ситуация в Херсонской области. Здесь мы взяли под контроль целый ряд островов на Днепре, а также дорогу между Херсоном и Николаевом. И эта дорога теперь находится под нашим огневым контролем, — поделился эксперт.

Аналитик добавил, что с одной стороны Херсон полностью контролируют ВСУ, а с другой — город находится под тактическим огневым оружием армии России. Кнутов подчеркнул, что это очень важный звонок для президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Ранее эксперт допустил, что решительный штурм позволит российским бойцам освободить Купянск в течение двух-трех недель. По мнению Кнутова, ключом к быстрой победе является применение массированных авиаударов, которые могут подорвать моральный дух противника.