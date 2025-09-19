«Возникли бреши»: военэксперт назвал возможные сроки освобождения Купянска

Решительный штурм позволит российским войскам освободить Купянск в течение двух-трех недель, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ключом к быстрой победе является применение массированных авиаударов, которые подорвут моральный дух противника и уничтожат укрепленные опорные пункты ВСУ.

Сроки освобождения Купянска будут связаны с достаточно тяжелыми боями. Многое будет зависеть от того, как мы будем действовать. Если мы сейчас проведем достаточно решительный штурм, будем широко использовать нашу авиацию, ФАБ с управляемыми модулями планирования и коррекции, которые будут ровнять с землей высотные здания, используемые как опорные пункты, то моральный дух украинской армии очень сильно упадет. Я думаю, что такая операция может занять до месяца в силу того, что гарнизон там достаточно не маленький. Но если будет решительный штурм, этот срок может сократиться и до двух-трех недель, — пояснил Кнутов.

По его словам, наступление ВС РФ развивается успешно благодаря образовавшимся на других участках фронта брешам в обороне ВСУ. Он добавил, что дальнейшее развитие операции под Купянском может поставить украинские группировки в Харьковской области и у Славянско-Краматорской агломерации в крайне тяжелое положение.

В Купянске идут серьезные бои, северная часть освобождена. Бои идут за центр. Значительные силы ВСУ были сняты с целого ряда участков, возникли бреши. Этим мы воспользовались, и у нас появилась перспектива освобождения сразу нескольких крупных населенных пунктов. Чем раньше мы с этой задачей справимся, тем в более тяжелом положении окажется украинская армия. Особенно те силы, которые находятся в Харьковской области, на границе с Россией. Соответственно, и ряд частей, которые расположены у Славянско-Краматорской агломерации, тоже окажутся в непростом положении, — резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ продолжают наступательные операции в Харьковской области и освобождение Купянска станет ключом к контролю над всем Донбассом. По его словам, особое значение имеет то, что успешное наступление на этом участке фронта формирует условия для охвата украинских группировок с нескольких направлений.