22 сентября 2025 в 11:20

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить беспилотники на Крым с Черного моря

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Крыму с использованием беспилотников дальнего действия, запущенных над акваторией Черного моря, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это единственный возможный способ подойти к полуострову, так как при полете через материковую часть России аппараты были бы обнаружены и уничтожены.

[Для ударов по Крыму ВСУ использовали] беспилотники дальнего действия. Видимо, их запустили над Черным морем, по-другому к полуострову не подойти. Если бы БПЛА летели через материк, я думаю, их бы там засекли и сбили, а здесь они как-то проникли. Ясное дело, что, судя по боезапасу и мощности, это не была агентура, — пояснил Дандыкин.

Ранее стало известно, что 21 сентября около 19:30 мск беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Крыма, в результате чего погибли два человека. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

