23 сентября 2025 в 14:26

Невероятно нежные зразы из картофеля с минтаем: тают во рту!

Невероятно нежные зразы из картофеля с минтаем Невероятно нежные зразы из картофеля с минтаем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вам понадобится 600 г отборного картофеля сорта «ред скарлет», 1 желток, 35 г топленого масла и щепотка мускатного ореха. Картофель отварите в мундире, затем очистите и пропустите через пресс. Добавьте желток, растопленное масло и мускатный орех, тщательно вымесите до однородности.

Для начинки подготовьте 350 г филе минтая холодного копчения, 70 г сыра «Филадельфия», 1 ч. л. лимонной цедры и несколько веточек свежего тархуна. Минтай нарежьте мелкими кубиками, добавьте сыр, цедру с тархуном.

Сформируйте круглые лепешки толщиной 1 см. В центр каждой поместите столовую ложку начинки, аккуратно защипните края. Запекайте при 180 градусах ровно 22 минуты до золотистого оттенка.

Подавайте с соусом из греческого йогурта, каперсами и укропом.

Ранее мы рассказывали о том, как отмыть столовые приборы от застарелого жира без посудомойки.

