Попытка перелезть через забор в Москве обернулась госпитализацией и арестом

Попытка перелезть через забор в Москве обернулась госпитализацией и арестом Росгвардейцы в Москве задержали мужчину за проникновение на охраняемый объект

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, который проник на охраняемый объект, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел после поступления сигнала «тревога» с предприятия на Варшавском шоссе.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 33-летнего гостя столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При попытке перелезть через забор правонарушитель зацепился за колючую проволоку, упал на асфальт и получил травмы плеча, руки и ноги.

На место происшествия была вызвана медицинская бригада. Она оказала первую помощь мужчине. Затем его доставили в больницу. Уже после этого гостя столицы передали полицейским.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался уже судимый местный житель. Инцидент произошел на Гвардейской улице. На месте силовики установили, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у женщины сумку и скрылся. Получив приметы преступника, правоохранители оперативно организовали его поиски и задержали неподалеку от места происшествия.