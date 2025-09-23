Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:53

Попытка перелезть через забор в Москве обернулась госпитализацией и арестом

Росгвардейцы в Москве задержали мужчину за проникновение на охраняемый объект

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину, который проник на охраняемый объект, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел после поступления сигнала «тревога» с предприятия на Варшавском шоссе.

Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы задержали 33-летнего гостя столицы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При попытке перелезть через забор правонарушитель зацепился за колючую проволоку, упал на асфальт и получил травмы плеча, руки и ноги.

На место происшествия была вызвана медицинская бригада. Она оказала первую помощь мужчине. Затем его доставили в больницу. Уже после этого гостя столицы передали полицейским.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался уже судимый местный житель. Инцидент произошел на Гвардейской улице. На месте силовики установили, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у женщины сумку и скрылся. Получив приметы преступника, правоохранители оперативно организовали его поиски и задержали неподалеку от места происшествия.

Росгвардия
Москва
задержания
предприятия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме оценили идею запретить высаживать пожилых из автобусов
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Зеленский раскритиковал «Слугу народа» за провал пиара Украины на Западе
Ученые нашли доказательства «дружбы», которая длится уже 24 миллиона лет
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.