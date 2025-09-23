«Интервидение-2025»
Задержанный за диверсию мужчина нанес себе раны

В Самарской области диверсант нанес себе раны при задержании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, задержанный в Самарской области за совершение диверсий, нанес себе раны, сообщили в Федеральной службе безопасности. Уточняется, что при досмотре сумки нарушителя сотрудники Росгвардии обнаружили пластиковые коробочки. В них находились платы и микросхемы, передает ТАСС.

Этот гражданин <…> начал себя бить в живот, — приводит ведомство слова одного из силовиков.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. Там же мужчина дал первые показания. Свой поступок диверсант объяснил тем, что он «против зла».

Ранее в Самарской области задержали мужчину 1970 года рождения и его сына 1992 года рождения. Они подозреваются в совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры с 2023 года. Мужчины попались при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

Позднее один из задержанных признался, что самостоятельно выбирал цели для подрыва. Речь идет о мужчине 1992 года рождения. Его отец заявил, что оказывал содействие в подготовке и осуществлении диверсий.

