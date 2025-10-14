Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:47

Сальдо раскрыл последствия нового удара ВСУ по Херсонской области

Сальдо сообщил об ударе ВСУ по магазину в селе Виноградово

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины нанесли удар по продуктовому магазину в селе Виноградово Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В результате обстрела здание торговой точки получило значительные повреждения.

В Виноградово частично разрушен продуктовый магазин, в Нововладимировке загорелась хозяйственная постройка на территории автозаправки, — написал Сальдо.

Губернатор Сальдо подчеркнул, что украинские военные продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру области. Он также отметил, что на протяжении минувших суток обстрелам подверглись территории более 15 населенных пунктов региона, среди которых Алешки, Великая Лепетиха и Голая Пристань.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 13 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регион. По его словам, из-за действий ВСУ пострадали два жителя Белой Калитвы.

До этого Сальдо заявил, что украинские войска обстреляли более 10 населенных пунктов региона. По его данным, жертв среди мирных жителей нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

