Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:41

В ООН прокомментировали вопрос об отправке миротворцев в сектор Газа

В ООН заявили, что вопрос отправки миротворцев в сектор Газа пока преждевременен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вопрос о возможной отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа остается открытым, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от того, как будут развиваться события в регионе, передает ТАСС.

Пока говорить об этом (об отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа. — NEWS.ru) преждевременно. Сейчас важно, что был сделан первый шаг — достигнуто прекращение огня, состоялся обмен заложниками и заключенными. Надеемся, что это сохранится, — прокомментировал Лакруа.

Он также заявил, что идея международного присутствия в рамках Совета Безопасности ООН пока обсуждается. Некоторые арабские и другие страны готовы участвовать в миссии после ее одобрения Советом. Дальнейшие решения, по словам замгенсека, будут зависеть от выполнения соглашений и согласования деталей между сторонами конфликта и международными участниками.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о готовности направить миротворческий контингент в сектор Газа по решению Совета Безопасности ООН. Однако страна пока не готова поддержать план по прекращению огня из-за сомнений в выполнении условий Израилем.

ООН
миротворцы
сектор Газа
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт призвал депортировать мигрантов без полиса
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Появились детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.