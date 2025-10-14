В ООН прокомментировали вопрос об отправке миротворцев в сектор Газа В ООН заявили, что вопрос отправки миротворцев в сектор Газа пока преждевременен

Вопрос о возможной отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа остается открытым, заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от того, как будут развиваться события в регионе, передает ТАСС.

Пока говорить об этом (об отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа. — NEWS.ru) преждевременно. Сейчас важно, что был сделан первый шаг — достигнуто прекращение огня, состоялся обмен заложниками и заключенными. Надеемся, что это сохранится, — прокомментировал Лакруа.

Он также заявил, что идея международного присутствия в рамках Совета Безопасности ООН пока обсуждается. Некоторые арабские и другие страны готовы участвовать в миссии после ее одобрения Советом. Дальнейшие решения, по словам замгенсека, будут зависеть от выполнения соглашений и согласования деталей между сторонами конфликта и международными участниками.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о готовности направить миротворческий контингент в сектор Газа по решению Совета Безопасности ООН. Однако страна пока не готова поддержать план по прекращению огня из-за сомнений в выполнении условий Израилем.