Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область возросло на две

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины число погибших в Ростовской области увеличилось на два, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал Слюсарь.

Слюсарь добавил, что жители Ростовской области получат от властей всю необходимую помощь. По его информации, оперативные группы муниципальных комиссий начнут работу по оценке ущерба уже утром 25 ноября.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передает об отражении силами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог. По данным канала, над городом раздалось уже более 20 взрывов, а в одном из районов зафиксирован пожар. Официального подтверждения этой информации не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.