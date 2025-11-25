День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 06:56

Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область возросло на две

Слюсарь: еще два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины число погибших в Ростовской области увеличилось на два, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало.

К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал Слюсарь.

Слюсарь добавил, что жители Ростовской области получат от властей всю необходимую помощь. По его информации, оперативные группы муниципальных комиссий начнут работу по оценке ущерба уже утром 25 ноября.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передает об отражении силами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог. По данным канала, над городом раздалось уже более 20 взрывов, а в одном из районов зафиксирован пожар. Официального подтверждения этой информации не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Таганрог
Юрий Слюсарь
жертвы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один южный регион подвергся самой массированной атаке дронов
Филолог назвала примерное количество слов в русском языке
Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика
В Госдуме призвали запретить фейерверки до конца СВО
«Средневековый» штурм в ДНР, токсичные БПЛА: новости СВО к утру 25 ноября
В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми
ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео
На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик
У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 ноября
Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики
Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ
Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар
Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе
В США признали космическое лидерство России
«Не убеждайте словами»: психолог о превращении мужа в скуфа
Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область возросло на две
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.