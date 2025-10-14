Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами в Херсонской области, рассказал разведчик подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сухой. По его словам, которые приводит ТАСС, российские войска успешно отразили комбинированную атаку противника.

Противник произвел комбинированную атаку. А именно подлетел с одной стороны дрон-корректировщик, так называемая «Баба-яга», только четырехлопостная со сбросами. И с воды подошли БЭКи противника, — вспомнил Сухой.

Боец добавил, что украинские безэкипажные катеры были снаряжены РСЗО. Они били по посту при корректировке БПЛА. Однако, по словам Сухого, один из российских солдат не растерялся и сбил дрон-корректировщик из стрелкового оружия.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что на прошлой неделе украинские войска осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода. Над 16 регионами сбили 251 беспилотник.