14 октября 2025 в 14:40

«Главное для всех нас»: Медведев ответил, к чему должны стремиться россияне

Медведев назвал победу самым главным для каждого россиянина

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сегодняшний день самым главным для каждого жителя России является победа, такое мнение в ходе Третьего Всероссийского форуме Женского движения «Женщины, созидающее будущее» высказал заместитель главы Совета безопасности и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости. Форум проходит в Москве на площадке Национального центра «Россия».

Мы понимаем, что является главным. Главное для всех нас — и для женщин, для всех семей — это победа, — убежден Медведев.

Он также выразил уверенность, что участники специальной военной операции должны работать на всех уровнях государственной власти. По словам Медведева, военнослужащим можно доверить заботу о Родине.

Ранее Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского накокаиненным клоуном. Таким образом политик прокомментировал утверждение лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, что если Москва не урегулирует конфликт с Киевом, то «это плохо кончится» для России.

Россия
Дмитрий Медведев
россияне
СВО
