Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в своем Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского накокаиненным клоуном. Так он высказался, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа, что если Москва не урегулирует конфликт с Киевом, то «это плохо кончится» для России.

Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины, — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп усомнился в том, что мир на Украине поможет ему попасть в рай. На соответствующий вопрос журналиста хозяин Белого дома ответил, что немного приукрасил реальность. Однако, как обратил внимание Трамп, он улучшил жизнь многим людям.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. По словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.

